Фермер из Ивановки развернул на дальневосточном гектаре большую пасеку

Николай Бородин из села Ивановка Ивановского муниципального округа с детства увлекался пчеловодством и всегда мечтал о своей пасеке. Но о том, что его мечта станет делом всей его жизни не мог даже подумать.

- Сколько себя помню, у отца всегда было по 5-6 уликов, но последние лет 10 их число с каждым годом только увеличивается. В этом году убирали на зимовку порядка 80 ульев, - рассказывает сын пасечника Илья Бородин.

Любовь к своему делу Николай привил и своим детям, их у него трое. Сами они уже обзавелись семьями, но регулярно приезжают к отцу качать мед, затем помогают в его транспортировке и реализации. В урожайный год на пасеке собирают около 1,5 тонн меда.

Раньше семья была вынуждена преодолевать сотни километров, их пасека находилась в другом районе, но три года назад благодаря программе федеральной программе Николай Бородин смог разместить пасеку на берегу реки Ивановка в своем селе, недалеко от дома, но на достаточном удалении от людей.

Решение оформить «Дальневосточный гектар» мужчина принял, увидев пример своего сына. Илья не только получил земельный участок, но и оформил его в собственность. Сейчас на своем «гектаре» он строит жилой дом, для этого мужчина оформил Дальневосточную ипотеку под 1,3% годовых.

- Мы видим, что жители области часто берут «Дальневосточные гектары» целыми семьями или создают агломерации. По-прежнему популярно использование участков для ведения сельского и личного подсобного хозяйства, а также же для возведения жилых домов. На строительство жители области могут оформить «Дальневосточную ипотеку», этой возможностью воспользовались 18 человек. Помимо этого, жители области стали чаще строить на гектарах спортивные и туристические объектов, - сказал губернатор области Василий Орлов.

В минимущества Амурской области отметили, программа сохраняет свою популярность. В 2022 году в регионе выдано более 810 «Дальневосточных гектаров». По данным минимущества, в Амурской области в 2016 году выдано – 953 «Дальневосточных гектара». В 2017 году – 3340. В 2018 году – 1414. В 2019 году – 936. В 2020 году – 848. В 2021 году – 780.