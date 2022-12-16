Благодаря поддержке Минвостокразвития для Благовещенска приобрели новые автобусы

Низкопольные автобусы ПАЗ-320415-04 «Вектор Next» поступили в муниципальное предприятие «Автоколонна 1275».

- Новые автобусы – это, прежде всего, комфорт и безопасность людей. На приобретение 11 автомобилей 78 миллионов рублей выделило региону Минвостокразвития в рамках «Единой субсидии». Транспорт произвели на Павловском заводе. Автобусы вмещают до 68 пассажиров, оснащены системой видеонаблюдения, тахографами, электронными маршрутными указателями, системой автоматического информирования для объявления остановок и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Задняя площадка оборудована устройством для крепления инвалидных колясок, - отметил Губернатор Василий Орлов

Транспортные средства пройдут технический осмотр и будут забрендированы в едином стиле. После постановки на государственный учёт, в январе 2023 года новые автобусы начнут работать на городских маршрутах маршрутов №№ 11, 2К, 28. Они заменят старые изношенные автомобили.

- Мы поступательно проводим обновление общественного транспорта в области. Сегодня поступили автобусы для маршрутной сети города Благовещенска. Уже в январе они выйдут на маршруты, и жители оценят автобусы, которые отвечают всем современным требованиям: комфорт, динамичность, удобство в обслуживании и эксплуатации, а самое главное транспорт подходит для всех, в том числе и для амурчан с ограниченными возможностями по здоровью, - рассказал министр транспорта Александр Зеленин.

За последние 4 года Благовещенск получил 34 новых автобуса.

- Динамика идет на увеличение. Если 2 года назад приобрели 5 автобусов, в прошлом году – 9, в этом году уже 20 автобусов. Надеемся, что динамика сохранится, поскольку необходимо обновлять автобусный парк, который уже морально и технически устарел. Такое увеличение, стало возможным благодаря министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, поддержке губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова и регионального минтранса, - сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев

Для справки:

Муниципальное предприятие г. Благовещенска «Автоколонна 1275» существует с 1926 года и в настоящее время обслуживает 13 городских маршрутов. На балансе предприятия 72 автобуса.