Почти 40 жителей Благовещенска пожаловались на холод в квартирах мэру

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На прошлой неделе, 7 декабря, мэр Благовещенска Олег Имамеев провел прямой эфир. Во время него градоначальнику поступило порядка 40 жалоб на холод в квартирах.

Обращения подсчитали в администрации Благовещенска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по поручению Олега Гатаулловича специалисты городского управления ЖКХ совместно с ресурсоснабжающими и управляющими организациями выехали по каждому адресу. Каждый из них глава амурской столицы поручил оставить на контроле управления на весь отопительный период.

Кроме того, специалисты администрации ответили и на другие вопросы, поступившие мэру во время прямого эфира. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации Благовещенска: www.admblag.ru.

Между тем в квартирах жителей Райчихинска должно потеплеть к утру 16 декабря. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Жители Райчихинска несколько дней жаловались на проблемы с отоплением. В детских садах и школах дети ходили в одежде, в квартирах тоже было холодно.