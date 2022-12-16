Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 5:24

Почти 40 жителей Благовещенска пожаловались на холод в квартирах мэру

Они обратились к нему во время прямого эфира
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На прошлой неделе, 7 декабря, мэр Благовещенска Олег Имамеев провел прямой эфир. Во время него градоначальнику поступило порядка 40 жалоб на холод в квартирах.

Обращения подсчитали в администрации Благовещенска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по поручению Олега Гатаулловича специалисты городского управления ЖКХ совместно с ресурсоснабжающими и управляющими организациями выехали по каждому адресу. Каждый из них глава амурской столицы поручил оставить на контроле управления на весь отопительный период.

Кроме того, специалисты администрации ответили и на другие вопросы, поступившие мэру во время прямого эфира. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации Благовещенска: www.admblag.ru.

Между тем в квартирах жителей Райчихинска должно потеплеть к утру 16 декабря. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Жители Райчихинска несколько дней жаловались на проблемы с отоплением. В детских садах и школах дети ходили в одежде, в квартирах тоже было холодно.