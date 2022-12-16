В Благовещенске в аварии с четырьмя автомобилями пострадала 17-летняя девушка

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Сразу четыре автомобиля столкнулись в Благовещенске. Авария произошла на пересечении улиц Чайковского и Красноармейской утром 16 декабря.

По информации городской Госавтоинспекции, участниками ДТП стали транспортные средства Honda Fit, Toyota Spade, Mitsubishi Pajero, Hyundai Creta. В аварии травмы получила 17-летняя девушка. Она ехала в автомобиле Honda Fit.

В ГИБДД Благовещенска рассказали, что с начала текущего года на территории города зарегистрировано 12 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте от 16-18 лет.

- Часто водители игнорируют требования дорожных знаков и не предоставляют преимущество в движении другим транспортным средствам. Причинами ДТП могут послужить и другие факторы – водитель отвлекается на телефонные звонки, смс-сообщения или разговоры с пассажирами, -пояснили в ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».