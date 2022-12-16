В Тынде задержали бывшего мэра Марину Михайлову за злоупотребление должностными полномочиями

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье задержана экс-мэр Тынды Марина Михайлова. Недавно чиновница покинула свой пост «по состоянию здоровья». Ее обвиняют в превышении должностных полномочий во время ремонта дорог.

Проверку из-за капитального ремонта центральной улицы Тынды – Красной Пресни - организовала прокуратура Амурской области. В июле 2021 года был заключен муниципальный контракт на 600 миллионов рублей. По информации регионального следственного комитета, по условиям договора оплата должна была производиться поэтапно, только за фактически выполненные работы. Однако в декабре 2021 года Марина Михайлова оплатила строительный материал по документам подрядчика. На счет организации перевели около 132 миллионов рублей. При этом работы на эту сумму не производились, строительного материала, вопреки документам приема-передачи, не было и в помине.

В августе 2022 года контракт на ремонт расторгли. Обязательства по нему подрядчик не выполнил.

Материалы проверки прокуратура передала в следственные органы. По результатам СК Приамурья в отношении чиновницы завел уголовное дело по статье 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями. К слову, эти полномочия подозреваемая сложила с себя ровно неделю назад – 9 декабря.

Сейчас Михайлова задержана и помещена в изолятор временного содержания. На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела против руководителя организации, участвовавшего в ремонте Красной Пресни. Его обвиняют по статье 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Он тоже заключен под стражу.

Ранее Марина Михайлова сообщила, что в силу здоровья и ряда личных причин не может работать на должности с полной отдачей. А иначе – не привыкла. Поэтому и приняла решение сложить с себя полномочия главы столицы БАМа.

- Близится 50-летие БАМа, которое наш город должен встретить достойно. Для этого есть все условия и поддержка как на региональном, так и на федеральном уровне. Для воплощения этих планов администрация Тынды должна работать на все 100%. В силу здоровья и ряда личных причин я не смогу работать с полной отдачей, а по-другому не привыкла. Поэтому приняла решение сложить с себя полномочия, – говорится в сообщении уже экс-мэра.

Марина Михайлова также поблагодарила всех на совместную работу «на благо нашей Тындочки».

Марина Валентиновна возглавляла администрацию Тынды с сентября 2018 года. Тогда она победила на выборах как кандидат от партии КПРФ.