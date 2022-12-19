В домах многодетных семей Приамурья могут бесплатно установить пожарные извещатели

В Правительстве обсудили эффективность работы пожарных дымовых извещателей. В большинстве субъектов Российской Федерации в период с 2018 по 2019 годы автономными пожарными извещателями оборудовано 250 тысяч домов и квартир многодетных семей. Пожарный извещатель – это специальный датчик, который в случае задымления предупреждает об опасности громким звуковым сигналом.

За два года приборы помогли спасти 646 человек, в том числе 336 детей. В Амурской области устанавливать пожарные извещатели в домах с печным отоплением, где проживали многодетные семьи и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, начали в 2019 году.

На данный момент бесплатно оборудованы датчиками 411 домов и квартир (Шимановский район — 110, г. Райчихинск и пгт Прогресс — 60, Белогорский муниципальный округ — 56, Селемджинский район — 50, Магдагачинский район — 40, Константиновский район — 21, Благовещенский район — 20, Ивановский муниципальный округ — 20, Зейский район — 15, Свободненский район — 15 и Бурейский муниципальный округ — 4).

С 1 марта 2023 года эта мера безопасности станет обязательной. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопрос бесплатной установки пожарных извещателей в домах всех многодетных семей области.

- Просчитать потребность нужно до конца декабря. Финансирование предусмотрим либо в областном бюджете, либо в бюджетах муниципальных образований. Обезопасить мы должны все семьи, - сказал губернатор Василий Орлов. - Приборы доказали свою эффективность. Датчики просты в эксплуатации, для их установки не нужно прокладывать специальные линии пожарной сигнализации. Опыт по установке этих приборов у нас есть, уверен с задачей справимся оперативно.