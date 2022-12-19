За полтора года в областной больнице отремонтировали отделения, расположенные на 8 000 квадратных метрах

С начала реновации амурской областной клинической больницы в июне 2021 года реконструкцию провели в четырех отделениях, холле главного корпуса, а также в административных помещениях, в том числе в блоке Д. Там сконцентрированы все залы и кабинеты для проведения массовых мероприятий, компьютерного и симуляционного обучения медиков и музей областной больницы. С этого блока начал осмотр проведенных и текущих работ в больнице губернатор Василий Орлов.

Ремонт в блоке Д провели впервые со дня постройки здания в 1980-х годах. Помещения площадью порядка 1600 квадратных метров привели в порядок за пять месяцев. Первым модернизировали зал Гиппократа на 250 посадочных мест. Его задействуют для проведения конференций и масштабных мероприятий. Оборудовали в блоке залы Галена на 90 мест и Эскулапа на 40 мест, в них будут проводить обучение студентов и медработников. Еще один зал на 25 мест задействуют для телемедицинских консультаций с коллегами со всей страны и из районов области.

- Создание и оснащение пространств для учебы в главной больнице региона имеет не меньшее значение, чем ремонт лечебных отделений. Неотъемлемая часть работы врачей - постоянное развитие, изучение современных медицинских практик. Для обучения нужно максимально привлекать сотрудников аккредитационно-симуляционного центра амурской медакадемии, - сказал Василий Орлов.

Как отметил главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк, в учреждении работает более 2000 сотрудников, и отправлять единовременно на обучение большую часть сотрудников невозможно. С вводом нового блока занятия с персоналом можно будет проводить, практически не отрывая их от работы.

Глава региона поинтересовался, когда будет закуплена мебель и оборудование и будет введен в работу корпус.

- Мебель и медицинское оборудование заказаны, большая часть из них будет установлена в конце декабря. В январе 2023 года корпус будет работать на полную мощность, - пояснил главврач больницы.

Губернатор также посетил отремонтированные отделения, где пообщался с медиками.

- Ремонт палат в отделении сделан с учетом всех пожеланий медиков. Созданы трех и двухместные палаты, в каждой из которых есть санузлы. В общем, созданы хорошие условия для пациентов, - сказал заведующий проктологическим отделением Андрей Симоненко.

Как пояснил главврач больницы, отделение ремонтировали, учитывая уже приобретенный опыт на других отделениях. Раз в несколько месяцев совместно с подрядчиками администрация больницы собирает обратную связь от врачей, и фиксируются замечания, которые будут учитываться при последующих ремонтах. С ходом работ в урологическом отделении губернатор ознакомился лично. Сейчас там ведется облицовка помещений панелями ГВЛ. Сдать объект строители должны в январе 2023 года.

- Областная больница поэтапно становится современным медицинским центром. Работа проведена большая. За полтора года здесь отремонтировали отделения, расположенные на восьми тысячах квадратных метрах, для сравнения - это больше, чем пятиэтажный одноподъездный дом, - отметил Василий Орлов. – Реконструкцию продолжаем. Выделены средства на ремонт гинекологии и сосудистой хирургии, работы начнут в 2023 году. Ремонт каждого последующего отделения должен быть лучше предыдущего, до тех пор, пока мы не достигнем идеала.