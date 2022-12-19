Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 5:56

В Мазановском районе несколько домов остались без тепла

На котельной произошел сбор
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

Жители Мазановского района стали замерзать в своих квартирах. Оказалось, что семь домов остались без тепла из-за сбоя на котельной. Сейчас местная прокуратура проводит проверку.

Снижение параметров теплоносителя подающего и обратного трубопровода на котельной «Транспортная» заметили сегодня утром, 19 декабря. Обнаружена причина – неисправность поддува на одном из котлов, уточняют в прокуратуре Амурской области.

Котельная, в которой заметили неисправность, обслуживает семь домов. Жители каждого из них пожаловались на снижение температуры воздуха.

Во время проверки районная прокуратура оценит своевременность ремонта поврежденного оборудования и обеспечения работы котельной. Кроме того, надзорный орган контролирует производимый перерасчёт платы за отопление в связи с предоставлением некачественной коммунальной услуги.