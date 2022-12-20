Масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели в Белогорске

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В Амурской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Из-за этого в некоторых городах региона решили вернуть масочный режим. Не так давно носить маски в общественных местах обязали жителей амурской столицы, накануне такое решение приняли в Белогорске.

Средства индивидуальной защиты жители города должны использовать в торговых центрах, крупных магазинах, в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

Как пишет портал 2х2.su, по данным и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской области Анны Писаревой, за 11 месяцев 2022 года уровень заболеваемости на 28,7% выше показателя за этот же период прошлого года. Но при этом ниже областного на 48,6%.

- За последние три недели уровень заболеваемости ОРВИ вырос в 2,4 раза, на 50-й календарной неделе рост составил 93,4%, эпидемический порог превышен на 70,2%, - сообщила Анна Писарева. - Рост заболеваемости обусловлен активным вовлечением в эпидпроцесс взрослого населения (65,2% от общего числа больных), уровень заболеваемости которого на 50-й неделе вырос в 2,3 раза.

Среди детей крайне неблагоприятная ситуация складывается в возрастной группе 7 – 14 лет, где показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 78,6%, эпидпорог превышен на 65,9%.