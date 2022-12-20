Более 500 юных амурчан поучаствовали в интеллектуальных состязаниях

Интеллектуальные состязания инициировала общественная некоммерческая организация «Амурский КВН «Лига «Союз». Проект кавээнщиков победил в конкурсе Фонда Президентских грантов.

Квизы проходили очно в «Точке кипения» для благовещенцев и одновременно on-line для команд из других городов и районов на специализированной игровой платформе. Начиная с сентября, в играх приняли участие уже 69 команд с охватом около 500 детей.

Содержание квизов строилось на общешкольных знаниях и актуальном медиа-контенте, что не требовало дополнительной подготовки. Отдельное место занимали вопросы о прошлом, настоящем и будущем Амурской области.

22 декабря в 16.00 в рамках проекта состоится завершающий интеллектуальный фестиваль с участием почетных гостей, по итогам которого призеры будут награждены дипломами, команды-участники получат сертификаты.

Ранее грант в размере более 850 тысяч рублей на эти цели выиграл «Амурский клуб весёлых и находчивых». Его проект под названием «Развитие Амурского клуба весёлых и находчивых» победил во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2022 года.

«Амурский клуб веселых и находчивых» регулярно выигрывает гранты различных уровней на реализацию своих проектов. Один из них под названием «КВН стирает расстояния» получил поддержку в этом году от Фонда Президентских грантов. Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и творчески одаренной молодежи Амурской области.

В прошлом году в Благовещенске они воплотили в жизнь проект под названием «КВН без границ» при поддержке областного Минобрнауки. В ходе него для участников проекта – ребят с ограниченными возможностями здоровья, объединившихся в команды, инициаторы проекты организовали тренировочные игры. Итогом стало выступление новоиспечённых кавээнщиков на большом фестивале КВН в Благовещенске.

В 2021 году общественники реализовали ещё один свой проект - «Школа КВН для детей-сирот, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Он победил в конкурсе социально-значимых проектов, объявленном министерством социальной защиты населения региона.

Ранее «Амурский клуб весёлых и находчивых» тоже выигрывал гранты на реализацию своих проектов. Среди них - проект «Делай как я!», в ходе которого для ребят, обучающихся в спецшколе Юхты, спортсмены Приамурья записали видеоуроки и мастер-классы по семи разным видам спорта. Этот проект воплотили в жизнь при грантовой поддержке амурского министерства здравоохранения.

В 2020 году кавээнщики начали реализовывать проект «Повышение уровня сценарного и актёрского мастерства молодёжных команд КВН» на средства Президентского гранта. В ходе его реализации для участников провели мастер-классы по актёрскому мастерству и ораторскому искусству, занятия по написанию, а также тренинги на командообразование.