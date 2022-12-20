Амурчанин при грантовой поддержке развивает бизнес, помогающий детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Амурский социальный предприниматель при грантовой поддержке государства развивает свой бизнес, направленный на помощь маленьким амурчанам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

На выигранные 500 тысяч бизнесмен из Благовещенска запустит сайт по продаже ортопедических товаров и развивающих игрушек.

Грант на развитие социального предпринимательства в этом году получил благовещенский бизнесмен Андрей Ерёменко. Четыре года он продаёт в столице Приамурья специализированные товары для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей: ортопедические коврики, обувь, стельки, корректоры осанки и развивающие игрушки.

Благодаря полученному гранту в размере 500 тысяч рублей амурчанин планирует развить свой бизнес: запустить рекламу, приобрести ноутбук.

- Большая часть грантовых средств пойдёт на то, чтобы разработать сайт нашего магазина. Это сделано для удобства покупателей, чтобы они могли ознакомиться с ассортиментом, не выходя из дома. Кроме этого, грант позволил оплатить аренду помещения для магазина на год, - прокомментировал Андрей Ерёменко.

В министерстве экономического развития и внешних связей области отмечают, что, помимо грантов, для социальных предпринимателей в Амурской области действует дополнительный комплекс мер поддержки.

- В этом году социальные предприниматели области получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела. Призовой фонд 27 предприятий. Среди них стоматологические клиники, предоставляющие льготы социально незащищенным категориям граждан, предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, а также социальное такси. Форма господдержки в виде грантов - одна из наиболее эффективных. Это возможность не только финансово помочь социально-важному для жителей области бизнесу, но и стимулировать предпринимателей развиваться, учиться грамотно себя подать, - сказал Губернатор Василий Орлов.

Кроме того, для реализации своих проектов предприниматели, имеющие статус социального предприятия, могут воспользоваться льготным кредитованием по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийной поддержкой и областными субсидиями. С 2020 года социальным предпринимателям на УСН бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.