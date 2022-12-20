Амурская школа олимпийского резерва получила ключи от нового физкультурного комплекса

Подарок к Новому году от ПАО «Газпром» получила спортивная школа олимпийского резерва. Ей передали ключи от нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который расположен на набережной Зеи в Благовещенске. Он станет домом для спортсменов отделения волейбола, самбо и вольной борьбы.

Новый ФОК больше тех, что были открыты ранее в Благовещенске, Тамбовке и Магдагачи. Спортивные залы располагаются на двух этажах. Внизу - универсальный спортивный зал со зрительскими трибунами на более чем 300 посадочных мест, на втором этаже – зал борьбы с двумя коврами. На днях новый физкультурно-оздоровительный комплекс оценили специалисты министерства по физической культуре и спорту.

В тестовом режиме ФОК планируют запустить в начале будущего года. Сейчас школа олимпийского резерва формирует штат сотрудников, которые будут работать на спортивном объекте.

- Тренировки в новом комплексе планируем начать с января-февраля. Первыми туда зайдет часть волейболистов. Мы уже согласовали переезд с родителями наших воспитанников. В полную силу тренировочный процесс в ФОКе стартует после того, как будут завершены все работы по благоустройству территории и решится вопрос с транспортной доступностью, - рассказал директор СШОР Олег Шелпаков.

Помимо тренировочного процесса в новом спортивном комплексе будут проводить соревнования от регионального до всероссийского уровня, которые организует Региональный центр спортивной подготовки согласного календарному плану. Официальное открытие ФОКа планируют к началу нового тренировочного сезона.

- Больше 5 лет «Газпром» помогает нам ремонтировать и строить новые спортивные объекты. Больше 30 стадионов, спортивных площадок и комплексов мы обновили с их поддержкой. Договоренности есть и на ближайшие годы. Один из самых крупных – это физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в Тынде. Открыть его планируем в 2024 году, - отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.