Главные улицы Благовещенска становятся доступней для маломобильных горожан

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Благовещенске отремонтировали пять участков магистральных дорог, общей протяжённостью более пяти километров.

Дорожные работы шли на улице Горького и Мухина, на двух участках улицы Ленина и на Игнатьевском шоссе.

Перед ремонтом дорожного покрытия на всех объектах выполнена замена изношенных инженерных коммуникаций. Внимание было уделено и благоустройству – приведены в порядок тротуары и газоны.

Ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Благовещенске проводится параллельно с организацией условий для маломобильных граждан. С 2020 года создание элементов безбарьерной среды – одна из главных составляющих деятельности в рамках нацпроекта. В частности, на улицах Ленина, Калинина, Горького, Театральная, Мухина в районе съездов на тротуарах занижают бордюры для удобства маломобильных граждан, мам с колясками и велосипедистов. В начале и в конце каждого пешеходного перехода укладывают тактильную плитку для слабовидящих. Благодаря ей при подходе к дороге люди могут ориентироваться в пространстве.

- Одним из важных составляющих ремонта дорожной сети является обеспечение безопасности всех участников движения, а также доступность городской среды. Это и отказ от пандусов на регулируемых перекрёстках в пользу занижения бордюра, и укладка тактильной плитки. Важно, что подрядчики готовы выполнять работы сверх контракта для помощи горожанам. Пример такой социальной позиции - оборудование комфортного съезда для маломобильного горожанина от подъезда до тротуара при ремонте улицы Горького, - отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

На участках улиц, ремонтируемых по проекту «Безопасные качественные дороги», для обеспечения безопасных и комфортных условий всем участникам улично-дорожного движения проводится модернизация освещения. Устанавливаются светильники серии Галеон LED, которые созданы специально для применения на городских улицах. Их главные особенности - экологичность (полностью перерабатываемые материалы, без использования клея), ударопрочное стекло, источник питания с защитой от перегрева, корпус обтекаемой формы, не позволяющий грязи и осадкам скапливаться на поверхности. Проводится также замена старых опор на новые стальные ступенчатые металлические конструкции.

На улице Горького на участке между улицами Театральная и Первомайская было установлено 89 светильников, на Игнатьевском шоссе от кольцевой развязки до улицы Дорожников - 158 светильников, на улице Мухина на участке между Зейской и Пролетарской - 69 светильников. Всего установлено 316 светильников.

В предстоящий строительный сезон 2023 года при проведении дорожных работ на участках в рамках ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работа по обеспечению безопасных и комфортных условий для жителей с ограничениями по здоровью будет продолжена.