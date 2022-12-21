На улицах Благовещенска появились знаки, предупреждающие о времени уборки снега

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске на улицах появились специальные предупреждающие знаки. На них размещена информация о предстоящей уборке снега.

Как пишет портал 2х2.su, новые знаки, информирующие о запланированных работах, начал применять ГСТК. Информацию о планах по уборке снега с указанием времени стали размещать на участках. Пока - на самых протяженных из запланированных.

Знаки нужны для того, чтобы предупредить автовладельцев – припаркованный транспорт может помешать рабочим и технике.

- Данная практика только вводится, поэтому просим автовладельцев все же не оставлять на длительное время машины на обочинах дорог и в заездных карманах, чтобы они не мешали уборке городских улиц, - прокомментировали в администрации Благовещенска.