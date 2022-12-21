В Приамурье новогодние подарки получат все дети мобилизованных амурчан

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Близится Новый год, и в преддверии праздника губернатор Амурской области Василий Орлов поручил уделить повышенное внимание детям из семей мобилизованных. Текущие вопросы обсудили на заседании областного штаба по поддержке семей участников СВО.

- Приближаются новогодние праздники - время елок, подарков и детских утренников. Повышенное внимание сейчас нужно уделить детям из семей мобилизованных. Все они должны получить новогодние подарки, уже решено, что они будут закуплены за счет средств фонда «Доброта». Главам районов необходимо лично проследить за проведением новогодних елок на своих территориях с учетом эпидемиологической ситуации и проконтролировать, чтобы дети из семей участников СВО получили на них приглашения, - высказался губернатор.

По данным минсоцзащиты, единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей перечислены на счета 99,6% мобилизованных. Компенсации расходов за ЖКУ получили 98% семей мобилизованных, подавших заявление. С оставшимися семьями, которые не обратились за поддержкой, в индивидуальном порядке работают сотрудники социальной защиты населения. «Детские» выплаты перечислены всем подавшим заявления и имеющим на это право. Министерство ведет работу по ряду обращений от участников СВО, деньги пока не получивших.

Работу с семьями продолжают районные штабы. В Константиновском районе с начала работы приняли 53 обращения, из которых 22 касались вопросов оформления и получения выплат. В десяти случаях людям требовалась помощь в доставке угля и дров. В двух – приобретения твердого топлива. Маме двух сыновей, участвующих в СВО, помогли купить и установить трехфазный счетчик электроэнергии. Еще трем семьям мобилизованных напилили и уложили дрова, одной семье - почистили снег.

В эту работу активно включились аграрные предприятия района. Так, трем семьям из села Зеньковка местная организация бесплатно привезла по одной тонне пшеницы и две тонны овса, а также 35 рулонов сена для кормления животных. В селе Верхняя Полтавка одна из компаний обеспечила на первое время семьи мобилизованных дровами и углем. Две с половиной тонны угля привез пожилому отцу военнослужащего фермер из села Орловка. Жительнице Константиновки предприниматель Денис Дутов завез дрова.

- В районе ведется сбор помощи для военнослужащих. В прошлом месяце силами неравнодушных жителей удалось собрать 23 коробки необходимых вещей. Вместе с ними передали письма и рисунки со словами поддержки от школьников района. В декабре в районе собрана очередная партия помощи, куда вошло все необходимое для участников СВО, - рассказал глава Константиновского района Александр Колесников.