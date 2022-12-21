Парящие над землей феи поселились в сквере ЗАТО Циолковский

Работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является часть нацпроекта. На благоустройство общественной территории потратили 25,2 миллиона рублей.

На выделенные средства в сквере «Мира и Дружбы» по улице Красногвардейская,8 сделали пешеходные зоны, зоны отдыха, установили уличное освещение. Кроме этого, в сквере появились лавочки, урны, навесная пергола.

Изюминкой благоустроенной территории стали арт-объекты в виде парящих над землей фей в стиле Робина Уайта. Также в рамках нацпроекта в сквере высадили порядка 250 кустарников и 20 деревьев различных пород.

В прошлом году ЗАТО Циолковский в ходе национального проекта «Жилье и городская среда» тоже благоустроили сквер. Тогда работы прошли на общественной территории по улице Победы, 42.

На реализацию проекта в 2021 году в космограде потратили 4,8 миллиона рублей, выделенных из федерального и областного и местных бюджетов. Годом ранее в Циолковском в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили аллею, которая находится возле культурно-досугового центра «Восток». На все работы потратили более трех миллионов рублей.

В 2019 году в космограде облагородили сквер на 3,6 миллионов рублей.

Всего в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.