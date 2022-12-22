В Приамурье больше 50 пар поженятся в красивую дату

Фото: МАКЕЕВ Иван

В Амурской области сегодня, 22 декабря, поженятся 57 пар. Как сообщает управление ЗАГС Амурской области, это последняя «красивая дата» для свадьбы – то есть два или более чисел зеркально отражают друг друга.

Большая часть регистраций пройдет в Благовещенске - в амурской столице в брак вступят 15 пар. По 11 молодых семей создадут в Свободном и Белогорске. И это с учетом того, что по четвергам торжественные регистрации обычно не проводятся.

- Пусть этот день станет самым светлым и незабываемым событием в вашей жизни. Счастья вам, любви, благополучия и мирного неба над головой, – передали сотрудники ЗАГС.

Красивые даты для бракосочетания популярны среди амурчан. Например, 22.02.2022 в брак вступили 170 пар – этот рекорд ещё не побили никакие другие «зеркальные» дни. 22 сентября появилось 46 новых семей, 22 октября – 62, а 22 ноября в области стало на 50 новобрачных больше.

Ранее руководитель управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова во время прямого эфира рассказала, сколько малышей появилось в регионе и какие имена стали самыми популярными в 2022 году. Читайте подробнее на портале 2x2.su.