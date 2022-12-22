В Приамурье на водохранилище лед не выдержал автомобиль, погиб человек

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В Амурской области произошла трагедия на льду. Во вторник, 20 декабря, в Зейском районе под лед ушел автомобиль.

По информации районной Госавтоинспекции, по несанкционированной ледовой дороге водохранилище пытался проехать Toyota Crown. На 18-м км от поселка Берегового в сторону поселка Хвойный машина ушла под лед.

За рулем автомобиля находился мужчина 1995 года рождения, но он успел выбраться. В результате ДТП погиб пассажир. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

В МЧС Амурской области тем временем рассказывают, что специалисты каждый день выходят на патрулирование вдоль береговой линии рек и мест несанкционированных ледовых дорог.

- Ежедневно в рейды выходят инспекторы ГИМС по всей области, особое внимание уделяется несанкционированным переправам. При проведении профилактических мероприятий мы тесно взаимодействуем с административными комиссиями муниципальных районов и другими организациями, обеспечивающими контроль на водных объектах. Основная цель – не наказать, а достучаться до людей, объяснить, насколько опасно и безответственно выезжать и выходить на лёд в необорудованных местах, – рассказал Анатолий Заскоцкий, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Амурской области.

За выезд на лед в неустановленном месте грозит предупреждение или штраф размером от 3 до 5 тысяч рублей. Выход на лед в действии запрещающих знаков – предупреждение или штраф до тысячи рублей.