В Тынде выбрали нового подрядчика для ремонта улицы Красной Пресни

Фото: Василий Орлов

Для ремонта улицы Красной Пресни в Амурской области выбрали нового подрядчика. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Василий Орлов. Так, работы там завершит компания «Асфальт». Специалисты уложат асфальт на протяжении всей улицы – 2 километра. Также будет выполнен комплекс работ по благоустройству.

Уже в ближайшие дни с новым подрядчиком подпишут контракт и выплатят ему аванс для закупки и доставки всего необходимого материала.

- Прошу минтранс совместно с подрядчиком подготовить дорожную карту с основными контрольными точками. Все мы, и особенно местное население, должны понимать, что и когда должно там быть сделано. Распишите эти работы детально по срокам, расскажите об этом жителям и в дальнейшем строго придерживайтесь дорожной карты, – поручил глава региона.

Проект планируют завершить к 1 сентября. Также поступило распоряжение просмотреть все решения по благоустройству улицы.

- Разберитесь с каждым элементом. Чтобы все было сделано хорошо, и в дальнейшем не было нареканий по эстетике и качеству. Это центральная улица, и от ее вида зависит многое.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для мэра Тынды Марины Михайловой. По версии следствия, в июле 2021 года администрация Тынды заключила договор со строительной компанией. До августа 2024 года организация должна была провести капитальный ремонт улицы Красная Пресня, а администрация – поэтапно оплачивать выполненные работы.