В Амурской области на новогодние каникулы ввели режим повышенной готовности

Фото: архив КП

В Приамурье на предстоящих новогодних каникулах введут режим повышенной готовности. Он продлится с 30 декабря по 9 января. Так власти хотят свести к минимуму возможность различных происшествий.

Среди вероятных рисков – аварии на объектах ЖКХ и энергетики, ж/д и автотранспорте, пожары в жилом секторе, а также случаи, связанные с выездом на тонкий лед и провалом автомобилей.

- Для обеспечения безопасности жителей области все оперативные службы будут нести круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будут находиться аварийно-восстановительные бригады и дорожники. Алгоритм действий на случай любого происшествия у нас определен, порядок работы четко отлажен, - сообщил зампред правительства области Алексей Севостьянов.

Представители администраций будут каждый день осматривать котельные, чтобы не допустить снижения температур в домах жителей области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы праздники прошли максимально безопасно. Особый контроль нужен за мероприятиями с применением пиротехники, а также – за работой объектов ЖКХ.