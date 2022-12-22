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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:08

В Амурской области на новогодние каникулы ввели режим повышенной готовности

Оперативные службы будут следить за безопасностью амурчан
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Приамурье на предстоящих новогодних каникулах введут режим повышенной готовности. Он продлится с 30 декабря по 9 января. Так власти хотят свести к минимуму возможность различных происшествий.

Среди вероятных рисков – аварии на объектах ЖКХ и энергетики, ж/д и автотранспорте, пожары в жилом секторе, а также случаи, связанные с выездом на тонкий лед и провалом автомобилей.

- Для обеспечения безопасности жителей области все оперативные службы будут нести круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будут находиться аварийно-восстановительные бригады и дорожники. Алгоритм действий на случай любого происшествия у нас определен, порядок работы четко отлажен, - сообщил зампред правительства области Алексей Севостьянов.

Представители администраций будут каждый день осматривать котельные, чтобы не допустить снижения температур в домах жителей области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы праздники прошли максимально безопасно. Особый контроль нужен за мероприятиями с применением пиротехники, а также – за работой объектов ЖКХ.