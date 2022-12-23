Список адресов, где можно купить живую ель, опубликовали в Благовещенске

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина

В администрации Благовещенска рассказали, где можно купить новогоднюю ель. Определено 18 мест для продажи.

- До наступления Нового года осталось чуть больше недели. Те благовещенцы, которые еще не купили домой зеленую красавицу, могут это сделать на елочном базаре. Продавать елки будут до 31 декабря в 18 точках, - сообщили в мэрии областного центра.

В список вошли следующие адреса:

ул. 50 лет Октября, 154

ул. Амурская – Кузнечная

ул. Амурская, 58

ул. Горького – Калинина

ул. Дьяченко, 1/1

ул. Институтская, 5

ул. Институтская – Студенческая

ул. Институтская, 6

ул. Калинина, 127

ул. Калинина – Горького

ул. Калинина – Красноармейская

ул. Кантемирова, 16

ул. Лазо, 64

ул. Ленина, 154

ул. Мухина – Ленина

ул. Театральная, 151

ул. Театральная, 236

ул. Чайковского – Ленина

Ранее портал 2x2.su писал, что амурчанам не понравились елки, которые установили в некоторых городах. Так, недовольство вызвали новогодние деревья в Райчихинске и Шимановске. Местные жители высмеяли неказистые елки в социальных сетях. Первое дерево выглядит ощипанным, а у второго в нижней части с одного бока почти полностью отсутствуют ветки.