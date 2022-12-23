Список адресов, где можно купить живую ель, опубликовали в Благовещенске

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина
В администрации Благовещенска рассказали, где можно купить новогоднюю ель. Определено 18 мест для продажи.
- До наступления Нового года осталось чуть больше недели. Те благовещенцы, которые еще не купили домой зеленую красавицу, могут это сделать на елочном базаре. Продавать елки будут до 31 декабря в 18 точках, - сообщили в мэрии областного центра.
В список вошли следующие адреса:
ул. 50 лет Октября, 154
ул. Амурская – Кузнечная
ул. Амурская, 58
ул. Горького – Калинина
ул. Дьяченко, 1/1
ул. Институтская, 5
ул. Институтская – Студенческая
ул. Институтская, 6
ул. Калинина, 127
ул. Калинина – Горького
ул. Калинина – Красноармейская
ул. Кантемирова, 16
ул. Лазо, 64
ул. Ленина, 154
ул. Мухина – Ленина
ул. Театральная, 151
ул. Театральная, 236
ул. Чайковского – Ленина
Ранее портал 2x2.su писал, что амурчанам не понравились елки, которые установили в некоторых городах. Так, недовольство вызвали новогодние деревья в Райчихинске и Шимановске. Местные жители высмеяли неказистые елки в социальных сетях. Первое дерево выглядит ощипанным, а у второго в нижней части с одного бока почти полностью отсутствуют ветки.