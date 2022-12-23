В Благовещенске утвердили меру поддержки для снижения стоимости проезда в автобусе

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Депутаты Благовещенской городской думы утвердили новые меры социальной поддержки. Это поможет снизить стоимость проезда в общественном транспорте. На очередном заседании было принято решение компенсировать «Автоколонне 1275» часть затрат, чтобы стоимость проезда для жителей амурской столицы не превысила 34 рублей.

Ранее управление регулирования цен и тарифов Амурской области сообщило о тарифах на перевозки пассажиров и багажа на муниципальных и межмуниципальных автобусах в 2023 году.

Так, в Благовещенске стоимость подняли до 34 рублей, кроме муниципальных перевозчиков, у которых максимальный тариф утвердили в 48 рублей.

Принятая депутатами мера поддержки позволит снизить стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте до 34 рублей. Сейчас же стоимость проезда в Благовещенске – 31 рубль. То есть, билет на автобус подорожает на 3 рубля.

А пенсионерам, не имеющим льгот на проезд, предоставят возможность приобрести ежемесячный проездной стоимостью 390 рублей, сообщает пресс-служба представительного органа.