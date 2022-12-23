В Благовещенске ровно наполовину построили вторую взлетно-посадочную полосу

Фото: правительство Амурской области

В аэропорту Благовещенска на 50% готова вторая взлетно-посадочная полоса. Вопросы строительства и корректировку проекта обсудил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин в Москве на встрече с заместителем руководителя Главгосэкспертизы России Михаилом Каменских.

- Мы получили положительное заключение по корректировкам проекта строительства новой полосы, сняты все замечания. Командой правительства Амурской области, заказчика, Минтранса России и Росавиации, совместно с проектировщиком, подрядчиком, Главгосэкспертизой проделана достаточно сложная работа по внесению изменений в несовершенный проект, при этом не останавливая стройку. Мы настояли на актуализации проекта, разработанного в 2015 году, и который сегодня существенно устарел по параметрам. Теперь характеристики новой полосы позволяют обслуживать все типы современных самолетов без ограничений. На выходе из экспертизы проект строительства нового аэровокзального комплекса с телетрапами и вспомогательными объектами. Новую полосу область получит в следующем году, а современная авиационная инфраструктура будет готова к 2025 году, – рассказал Павел Матюхин.

Контроль и строительство взлетно-посадочной полосы проводит федеральный заказчик «Ространсмодернизация». Амурское правительство настояло на корректировке документации, потому что она перестала быть актуальной в ключевых параметрах: части нормативных требований, сметных расчетов, которые не соответствуют нынешней стоимости стройматериалов на период реализации.

Сейчас полоса готова наполовину, завершается подготовка основания под бетон. Когда на улице снова будет плюс, начнутся работы по бетонированию, сообщает региональный минтранс.