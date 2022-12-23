В больнице Благовещенска умер пенсионер, попавший под колеса автобуса

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В Благовещенске скончался пенсионер, который 21 декабря попал под колеса маршрутного автобуса. Авария случилась на перекрестке улиц Горького и Островского. Автомобиль сбил пожилого мужчину 1938 года рождения. Он серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

Сегодня, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что мужчины больше нет. Он умер в медицинском учреждении от полученных травм. Теперь по факту произошедшего ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле надзорного органа.

Ранее, 22 декабря, в Ивановском муниципальном округе произошла смертельная авария. Около 19.40 на 77-м километре дороги «Подъезд к Благовещенску» столкнулись две иномарки - Nissan NV200 и Honda Fit. От силы столкновения один из автомобилей перевернулся набок прямо на проезжей части. ДТП унесло жизнь 25-летнего мужчины.