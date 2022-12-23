В Благовещенске впервые на стадионе «Юность» появилась лыжная трасса

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске впервые на стадионе «Юность» оборудовали лыжную трассу. Прокатиться, имея личные лыжи, можно в любое время, а в выходные везти с собой инвентарь не обязательно – его выдадут в пункте проката.

Стоимость проката осталась на прежнем уровне – 200 рублей в час. Пункт проката работает с 12.00 до 18.50. Для удобства посетителей на территории спорткомплекса также работает буфет и пункт обогрева, сообщает администрация Благовещенска.

Лыжный спорт пользуется популярностью у жителей Благовещенска, а чтобы сделать его более доступным в городе и за его чертой прокладываются новые маршруты и строятся лыжные трассы.

Лыжная трасса на «Юности» растянулась на 750 метров и предназначена для классического хода. Трассу проложили в рамках проекта «Доступная лыжня». Его реализация стала возможна благодаря городской федерации спортивного ориентирования и ее руководителю Яне Лепцан. В 2022 году проект признали победителем конкурса по укреплению общественного здоровья министерства здравоохранения Амурской области.