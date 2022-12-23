Четыре дома в Благовещенске останутся без воды 24 декабря

Фото: архив КП

В амурской столице планируется очередное отключение воды. Ее не будет 24 декабря в четырех жилых домах и одном административном здании.

В субботу на насосных станциях перекроют водопроводную сеть на нескольких улицах. Специалисты планируют установить приборы учета. Работы пройдут с 8:30 до 20:30, сообщают «Амурские коммунальные системы».

Без воды на время проведения монтажа счетчиков останутся жилые дома по адресам: № 251 по ул. Островского; № 34/1 по ул. Кольцевой; № 142 по ул. 50-летия Октября; № 126 по ул. Зейской / ул. Трудовой, 19. Не будет водоснабжения и в административном здании на улице Трудовой, 13.

Проект по установке счётчиков реализуется, чтобы было проще отслеживать показатели расхода воды в контрольных точках по городу и своевременно выявлять аварийные ситуации на сетях водоснабжения.

В РКС просят горожан запастись водой.