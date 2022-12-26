В Благовещенске из-за ДТП на «панораме» затруднилось движение

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Серьезное ДТП произошло в амурской столице накануне. На «панораме» столкнулись две иномарки, в аварии не обошлось без пострадавших.

По информации Госавтоинспекции Благовещенска, о произошедшем стало известно в 13.39. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Toyota Mark II и Honda Freed Spike. Один из автомобилей занесло на скользкой дороге. На месте работали сотрудники ГИБДД, пожарные и медики.

Сейчас причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам благовещенской полиции.