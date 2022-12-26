В Благовещенске до 10 января частично перекроют улицу Фрунзе

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В Благовещенске временно ограничат движение в одном квартале Фрунзе. По информации администрации города, продолжается ремонт центрального городского канализационного коллектора. Работы в рамках концессии проводятся по новой спирально-навивной технологии, что позволяет не вскрывать дорогу полностью.

Очередной этап ремонта - участок Фрунзе между Театральной и Политехнической. Для удобства горожан перекроют только половину проезжей части. Работы завершат 10 января.

Ограничения не повлияют на работу общественного транспорта.

Предыдущий участок Театральной между Фрунзе и Краснофлотской с 25 декабря открыт для движения.

Как ранее сообщал портал 2x2.su, 25 декабря на дороге Благовещенск – Бибиково произошло жёсткое ДТП. В районе панорамы столкнулись Toyota Mark II и Honda Freed Spike. Авария, случившаяся в 13:39, вызвала большую пробку на несколько часов – иномарки перегородили проезд.