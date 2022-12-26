В Благовещенске осудили многодетную мать, которая пьяная ездила по городу

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В Благовещенске осудили жительницу Свободного, которая ездила по городу на автомобиле пьяной. Женщину оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав.

Подробности в Благовещенском городском суде. Оказалось, впервые амурчанку оштрафовали в марте 2021 года. Тогда ее поймали пьяной за рулем в Свободном. Женщина заплатила 30 тысяч рублей штрафа.

В марте 2022 года амурчанка снова села за руль нетрезвой. Сотрудники ДПС остановили ее машину на улице Горького. Медосвидетельствование показало наличие 0,723 мг/л абсолютного спирта.

Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и раскаяние, а также семейное положение и наличие у женщины малолетних и несовершеннолетнего детей. В итоге суд назначил наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа и лишения водительских прав на 2,5 года.