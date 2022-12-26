Благовещенцы в новом году смогут отправиться на экскурсию в типографию «Дважды два»

Фото: Типография «Дважды два»

В новом, 2023 году, типография «Дважды два» запускает экскурсии на производство. Жители и гости Благовещенска смогут отправиться туда, где создаются одни из самых популярных газет Приамурья, а также печатаются все ваши заказы.

Во время экскурсии посетители смогут увидеть все этапы печати полиграфии – предподготовку, печать и постобработку продукции.

Типография «Дважды два» предлагает гостям самим оценить уровень организации производства, узнать много нового о печатных процессах и понаблюдать за полным технологическим циклом изготовления газет, буклетов, визиток и многого другого.

Мероприятие может посетить, кто угодно: от самых маленьких до самых больших амурчан. На экскурсии вы сможете:

♦ Познакомиться с современной типографией и узнать о профессиях, которые задействованы в производстве печатной продукции.

♦ Получить представление о полном процессе создания качественной полиграфии.

♦ Поучаствовать в интерактивном изготовлении полиграфической продукции.

Типография «Дважды два» находится в селе Чигири, по улице Печатников, 1.

Если вы заинтересовались и хотите отправиться на типографию «Дважды два», то свяжитесь с менеджером по телефонам: 8 (4162) 49-46-76 (доб. 1062) или 8-961-954-60-07. На втором номере подключен WhatsApp. Специалисты помогут определиться с выбором печатной продукции, учтут ваши требования и пожелания.

Сайт для онлайн-просчета: tdd.2x2.su.