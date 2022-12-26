Несколько домов Благовещенска останутся 27 декабря без воды

В Благовещенске 27 декабря отключат воду в нескольких жилых домах, а также в детском саду и аэропорту. Как объяснили в Амурских коммунальных системах, специалисты компании проводят работы на насосных станциях: монтируют счётчики для системы автоматизированного сбора и обработки данных о расходах воды.

Из-за этого во вторник, 27 декабря, с 08:30 до 20:30 воды не будет в домах:

• Л-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 посёлка Аэропорт,

• № 18, 18/2, 18/4, 31 на ул. Мухина,

• № 236 на ул. Амурской,

• № 20 на ул. Студенческой,

• № 208 на ул. Амурской,

• № 20 на ул. Богдана Хмельницкого.

Под отключение, как уже говорилось, попадут ещё и детский сад №49 и аэропорт, там воды не будет с 13:00.