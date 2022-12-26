Жительница Приамурья погибла, перебегая железную дорогу перед поездом

Поезд был пассажирским Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Амурской области погибла 26 декабря, пытаясь перебежать железную дорогу перед движущимся поедом. Трагедия произошла недалеко от станции Бочкарёвка, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

По информации ведомства, женщина 1982 года рождения перебегала железную дорогу в неположенном месте - на 7861-м километре пикета № 5. При этом по рельсам шёл пассажирский поезд, двигавшийся из Владивостока в Москву. Женщина не успела перебежать, поезд её сбил.

Травмы амурчанки оказались столь серьёзными, что она скончалась на месте.