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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 9:11

Жительница Приамурья погибла, перебегая железную дорогу перед поездом

Пассажирский поезд сбил 40-летнюю женщину в Амурской области
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поезд был пассажирским

Поезд был пассажирским

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Амурской области погибла 26 декабря, пытаясь перебежать железную дорогу перед движущимся поедом. Трагедия произошла недалеко от станции Бочкарёвка, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

По информации ведомства, женщина 1982 года рождения перебегала железную дорогу в неположенном месте - на 7861-м километре пикета № 5. При этом по рельсам шёл пассажирский поезд, двигавшийся из Владивостока в Москву. Женщина не успела перебежать, поезд её сбил.

Травмы амурчанки оказались столь серьёзными, что она скончалась на месте.