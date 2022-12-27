В Белогорске прохожий нашел мешки с расчлененным трупом

Фото: следственный комитет Амурской области

В Белогорске в воскресенье, 23 декабря, прохожий нашел на улице 9 Мая несколько мешков с останками человеческого тела. На место он вызвал специалистов. Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.

Для расследования была создана специальная следственная группа. В Белогорск направили криминалиста с необходимой техникой. Они занимались установлением личности погибшего, поисков очевидцев и свидетелей.

На следующий день удалось задержать подозреваемых – двух мужчин 43 и 34 лет. Они рассказали, что 13 ноября в доме на улице Уссурийской распивали со своим знакомым. Ближе к полуночи произошел конфликт. Погибшего они несколько раз ударили ножом и обухом топора. От полученных травм он скончался.

- Следственной группой с участием следователя-криминалиста с применением источника экспертного света и другой криминалистической техники проведен осмотр жилого помещения в доме, где проживали подозреваемые, обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления, а также следы, свидетельствующие об их причастности к совершенному преступлению, – рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемых заключили под стражу.

Как ранее сообщал портал 2x2.su, житель Бурейского района избил своего знакомого из-за разобранного на запчасти автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте.