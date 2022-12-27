Губернатор Амурской области встретился с мобилизованными амурчанами в ДНР

Фото: правительство Амурской области

Василий Орлов побывал в зоне боевых действий в ДНР. Губернатор встретился с мобилизованными амурчанами, посетил место дислокации армии Восточного военного округа, проверил условия, в которых служат бойцы и побывал на полигоне, где проводят дополнительную подготовку.

В месте дислокации есть кухня, прачечная и баня.

- Убедился, что быт и условия службы у наших бойцов организованы нормально. Кормят хорошо, боевой дух высокий. Важно, что здесь есть телефон, по которому любой желающий может поговорить со своими родственниками. Связь есть, проверил лично, все работает. Посмотрел, как ведется подготовка и боевое слаживание. Все организовано на высоком уровне, - прокомментировал губернатор.

Кроме того, Орлов передал военным обмундирование и необходимое оборудование: квадрокоптеры, прицелы, термобелье, носки, теплые рукавицы, стельки, балаклавы, тепловые пушки, лопаты, бензопилы, газовые плитки. Солдаты также получили сладкие новогодние подарки, открытки и письма от юных амурчан. Их собрали в рамках проекта Народного фронта.

Мобилизованные амурчане поинтересовались, как помогают их семьям. Некоторые попросили помочь устроить их детей в садики и организовать лечение. Все вопросы будут решаться индивидуально, отметил Василий Орлов.