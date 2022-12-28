В Тамбовке пожарные спасли подростка, замерзающего на дороге

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Тамбовке пожарные за 20 минут нашли замерзающего на дороге 16-летнего парня. Он шел в сторону села Куропатино, но выбился из сил. Подробности случившегося рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Все произошло в минувшие выходные. Около двух часов ночи пожарным позвонила жительница Куропатино. Женщина рассказала, что по дороге Тамбовка – Раздольное в сторону Куропатина идет 16-летний парень. Из-за сильного ветра и снега подросток сильно устал и начал замерзать.

Пожарные выехали на помощь. Через 20 минут юношу нашли в трех километрах от Тамбовки. От помощи медиков он отказался.

Кроме того, в выходные спасатели Михайловского района помогли людям, застрявшим на проселочной дороге. Амурчане возвращались домой и попали в снежный занос в районе Коршуновки. Выбраться самостоятельно они не смогли. На помощь выехал личный состав пожарной части № 62 села Поярково.

Специалисты согрели людей и дотянули автомобиль до населенного пункта, подцепив его тросом. К счастью, никто не пострадал.

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