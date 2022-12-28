На КПП в Благовещенске из-за порыва вода вышла на проезжую часть

Фото: архив КП

В Благовещенске произошел очередной порыв. Коммунальная авария зарегистрирована в районе КПП. Поздно вечером 27 декабря вода вышла на проезжую часть.

Видео с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, что дорогу залило водой.

- Островского ,251, очередная коммунальная авария. Пробовать проезжать лучше не стоит, - пишут очевидцы.

Сообщается, что на место прибыла аварийная служба. Специалисты АКС откачали воду. На момент устранения последствий два жилых дома временно остались без водоснабжения. Образовавшуюся наледь тоже пообещали убрать.