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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 1:42

На КПП в Благовещенске из-за порыва вода вышла на проезжую часть

Два жилых дома остались без воды
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Благовещенске произошел очередной порыв. Коммунальная авария зарегистрирована в районе КПП. Поздно вечером 27 декабря вода вышла на проезжую часть.

Видео с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, что дорогу залило водой.

- Островского ,251, очередная коммунальная авария. Пробовать проезжать лучше не стоит, - пишут очевидцы.

Сообщается, что на место прибыла аварийная служба. Специалисты АКС откачали воду. На момент устранения последствий два жилых дома временно остались без водоснабжения. Образовавшуюся наледь тоже пообещали убрать.