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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 2:45

В Благовещенске молодой человек ранил свою девушку ножом в торговом центре

Заведено уголовное дело
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Поход в торговый центр с молодым человеком обернулся для 21-летней жительницы Благовещенска ножевым ранением в живот. Она получила его во вторник, 27 декабря.

Сообщение о произошедшем в полицию поступило около 15 часов. На место выехали медики и сотрудники патрульно-постовой службы.

Полицейские задержали мужчину1989 года рождения, подозреваемого в преступлении. Им оказался молодой человек пострадавшей, между ними случилась ссора, в результате которой он нанес девушке телесные повреждения, рассказали в МО МВД России «Благовещенский».

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Раньше амурчанина привлекали к ответственного по статьям «Кража», «Грабеж», «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Девушка-продавец одного из отделов 2001 года рождения доставлена в медицинское учреждение.