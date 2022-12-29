Экс-мэра Тынды Марину Михайлову оставили под стражей, ее защитник подавал апелляцию

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Марина Михайлова, бывший мэр Тынды, останется под стражей несмотря на апелляцию, которую подавал ее защитник. Адвокат Михайловой настаивал на домашнем аресте, но Амурский областной суд принял иное решение. Марину Михайлову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Апелляцию на постановление Благовещенского городского суда, согласно которому бывшая чиновница находится под стражей, областной суд рассмотрел в среду, 28 декабря.

Амурский областной суд пришел к выводам, что мера пресечения выбрана в соответствии с законодательством и мотивирована материалами следствия. В итоге областной суд постановил оставить решение городского суда без изменений и не удовлетворил апелляционную жалобу защитника.

Ранее портал 2x2.su писал, что заключённой под стражу Марине Михайловой грозит до семи лет тюрьмы. По версии следствия, в июле 2021 года администрация Тынды заключила договор со строительной компанией. До августа 2024 года организация должна была провести капитальный ремонт улицы Красная Пресня, а администрация – поэтапно оплачивать выполненные работы. В декабре 2021 года Марина Михайлова выплатила подрядчику 132 млн рублей за ещё невыполненные работы и отсутствующие стройматериалы.