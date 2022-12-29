Алкомаркеты в могут стать дальше от школ в Благовещенске

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В амурской столице магазины, где продают алкоголь, могут отдалить от школ. Проект постановления об увеличении «радиуса трезвости» сейчас разрабатывают в администрации Благовещенска.

- Недопустимо, чтобы точки реализации алкоголя находились в непосредственной близости от образовательных заведений. Это вопрос регулирует законодательство. Однако радиус зон, где продажа запрещена, муниципалитеты определяют сами. В городе сейчас они установлены в размере 25 метров (при наличии обособленной территории) и 50 метров (при отсутствии обособленной территории). Этого мало. Неприемлемо продавать алкоголь чуть ли не на пороге школы. Необходимо как минимум, двукратное его увеличение, - отметил мэр города Олег Имамеев.

К слову, жители Благовещенска не раз жаловались на близость алкомаркетов к школам. Такие обращения поступали в нашу редакцию, с этими вопросами горожане шли на встречи к Олегу Имамееву.

Согласно разрабатываемому постановлению, минимальное расстояние от точек продажи алкоголя до прилегающих территорий к школам составит 100 метров. От организаций общественного питания, где продают спиртное в розницу, - 50 метров при отсутствии обособленной территории и 25 метров при её наличии.

Также проект документа определяет способы расчёта расстояния границ прилегающих территорий, где запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита.

Работать разрешат лишь действующим торговым точкам, у которых есть лицензия на продажу алкоголя и попадающим под расширение «радиуса трезвости». Они смогут продавать спиртное до истечения срока лицензии, а после смогут продлить её только раз на период не более пяти лет.