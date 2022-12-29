Телевышку в Благовещенске на новогодних каникулах украсят салютами и поздравлениями

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На главной телебашне Благовещенска все новогодние праздники будет гореть художественная подсветка. Жители города смогут увидеть елку, снежинки, слова поздравлений и даже фейерверк. Подсветка будет работать 30 и 31 декабря с 19.00 до 01.00. А с 1 по 8 января – с 19.00 до 21.00, сообщили в пресс-службе амурского ОРТПЦ.

Подсветку на телебашне подключили 23 декабря. Как напомнили специалисты, торжественный запуск стал итогом полутора лет работы. Сооружение оборудовано экраном, на который можно выводить текст или отдельное изображение. Также иллюминация позволяет создать настоящие световые сценарии – переливание, мерцание, сияние и прочие.

Напомним, в амурской столице магазины, где продают алкоголь, могут отдалить от школ. Проект постановления об увеличении «радиуса трезвости» сейчас разрабатывают в администрации Благовещенска.

Работать разрешат лишь действующим торговым точкам, у которых есть лицензия на продажу алкоголя и попадающим под расширение «радиуса трезвости». Они смогут продавать спиртное до истечения срока лицензии, а после истечения смогут продлить её только раз на период не более пяти лет.