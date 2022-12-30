В Амурской области на год раньше открыли второй железнодорожный путь на перегоне Аносовская – Пурикан

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В Приамурье открыли движение по второму железнодорожному пути на перегоне Аносовская – Пурикан. Строительство началось в июне 2022 года и закончилось на год раньше запланированного срока.
По данным федерального минтранса, строительство велось в сложнейших климатических условиях. Несмотря на это, проект удалось завершить гораздо раньше, чем планировалось.
В ходе работ специалисты провели реконструкцию станции Аносовской, уложили десять стрелочных переводов и 18,5 км железнодорожного пути.
Также строители возвели десять мостов и восемь водопропускных труб. Для управления движением на участке смонтирована современная отечественная система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ.