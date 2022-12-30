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НовостиОбщество30 декабря 2022 0:41

В Амурской области на год раньше открыли второй железнодорожный путь на перегоне Аносовская – Пурикан

Строительство начали летом 2022 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: скриншот

Фото: скриншот

В Приамурье открыли движение по второму железнодорожному пути на перегоне Аносовская – Пурикан. Строительство началось в июне 2022 года и закончилось на год раньше запланированного срока.

По данным федерального минтранса, строительство велось в сложнейших климатических условиях. Несмотря на это, проект удалось завершить гораздо раньше, чем планировалось.

В ходе работ специалисты провели реконструкцию станции Аносовской, уложили десять стрелочных переводов и 18,5 км железнодорожного пути.

Также строители возвели десять мостов и восемь водопропускных труб. Для управления движением на участке смонтирована современная отечественная система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ.