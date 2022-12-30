В Благовещенске сняли на видео парней, на ходу раскачивающих машину

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Необычный стиль вождения заметили в Благовещенске в четверг, 29 декабря. Двое жителей города высунулись из окон автомобиля и раскачивали его прямо на ходу.

Кадры опубликовал Telegram-канал Autoroad.blg. Очевидцы рассказали, что всё происходило на участке от улицы Октябрьской до Калининского кольца.

На видео заметно, как парни поют песни, танцуют, вися над проезжей частью. Один из них находился в новогоднем колпаке – вероятно, так горожане провожали уходящий 2022 год.

В ГИБДД рассказали, что по данному материалу специалисты проведут проверку. На кадрах замечено нарушение ч.2 ст. 23 Кодекса об административных правонарушениях – перевозка людей вне кабины автомобиля. Нарушителю грозит штраф в 1 000 рублей.

Как писал портал 2х2.su, ещё один амурчанин погиб на железной дороге. Трагедия произошла в понедельник, 26 декабря. На железнодорожном переезде около станции Бочкарёвка пассажирский поезд сбил женщину.