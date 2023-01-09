«Более 1700 голосов»: назван победитель конкурса на лучшую снежную открытку в Благовещенске

Та самая открытка, положившая начало конкурсу. Фото: архив героев публикации

В Благовещенске подвели итоги конкурса на лучшую снежную открытку. Его в социальных сетях организовал мэр Олег Имамеев после того, как ученики школы №10 нарисовали снегом гигантское поздравление с Новым Годом - размером с целый стадион!

Огромный снеговик на стадионе в районе КПП появился, благодаря классному руководителю 6 «Г» класса Ильи Уточкина. Вместе с педагогом ребята и их родители вышли на стадион в воскресенье, 11 декабря, прихватив с собой лопаты и новогоднее настроение. Результатом их работы стал огромный улыбающийся снеговик.

Примеру ребят последовали и другие благовещенцы. В конкурсе мэра приняли участие четыре открытки: от тех самых ребят из 10-й школы; от жителя Белогорья Виктора Вострикова, который создал открытку на своём огороде; от школьников с ОВЗ из 7-й школы, которые нарисовали символ 2023 года; от учеников из 13-й школы.

Также в голосовании был ещё один пункт: «Все достойны 1-го места». Именно его и выбрали большинство благовещенцев - целых 35% голосовавших решили, что наградить нужно всех участников.

- Полностью согласен с мнением большинства — все достойны 1 места. Заслуженные награды обязательно вручу в первую рабочую неделю нового года, - прокомментировал результаты Олег Имамеев.

Второе место, между тем, заработала открытка на стадионе в районе КПП. За работу шестиклассников, их родителей и педагога отдали 25% голосов. Всего в выборе победителя приняли свыше 1700 жителей города.