«Золото - щуке!»: в Благовещенске прошёл детско-юношеский фестиваль ледовых скульптур

Победители фестиваля и их создание. Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске 6-8 января прошёл VI Детско-юношеский фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лёд Амура». Участники преобразили ледяные глыбы в персонажей русского фольклора и не только - темой фестиваля стало культурное наследие народов России.

Фото: администрация Благовещенска

За призы конкурса и титул лучших ледовых художников Благовещенска боролись восемь команд по два человека в каждой. В них вошли воспитанники старших классов Детской художественной школы им. П.С. Евстафьева и их педагоги, студенты Амурского государственного университета и Амурского педагогического колледжа, молодые художники.

Фото: администрация Благовещенска

Ледовые творения скульпторы ваяли два дня, 6 и 7 января. Их стараниями на площади Общественно-культурного центра появились герои мультфильмов «Голубой щенок», «Умка», сказки «По щучьему велению» и других. Особенно выделилась композиция «Танец шамана» - её создатели обратились не к русскому фольклору, а к культуре малых коренных народов.

Фото: администрация Благовещенска

Церемония награждения победителей и призёров прошла в ОКЦ 8 января. Вердикт выносило профессиональное жюри. В него вошли:

• скульптор, член Амурского отделения Творческого союза художников России, международной ассоциации художников, член Академии художеств мира NEW ERA, трехкратный чемпион и призер международного чемпионата мира по ледяной и снежной скульптуре в Харбине Алексей Сидоров;

• скульптор, чемпион и призер чемпионата мира по ледяной скульптуре в Харбине Евгений Савченко;

• резчик по дереву, чемпион мира по ледяной и снежной скульптуре в Харбине, член амурского отделения Творческого союза художников России, доцент кафедры дизайна АмГУ Виктор Кузнецов;

• заслуженный работник культуры Амурской области, председатель амурского отделения Творческого союза художников России, директор художественной школы Светлана Картошкина.

Фото: администрация Благовещенска

Жюри сошлось во мнении - лучшей скульптурой признали щуку, главную героиню сказки «По щучьему велению», которую создали воспитанники художественной школы Лилия Просвирякова и Владимир Фокин. Второе место завоевали Дмитрий Сидоров и Никита Шевчук из Творческого союза художников, авторы композиции «Кот и голубой щенок». Бронзу взяли Илья и Виктор Кузнецовы с композицией «Танец шамана».