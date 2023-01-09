«Скончалась от ожогов»: амурчанин в порыве ссоры вылил на сожительницу кипяток

Суд мужчине еще предстоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области 62-летний местный житель, поссорившись с сожительницей, вылил на неё 9 литров кипятка. Ожоги оказались смертельными. Подробности рассказали в следственном управлении по Амурской области.

Трагедия произошла в селе Климоуцы Свободненского района ещё прошлой зимой, в ночь 29 января 2022 года. Сейчас расследование уголовного дела завершено, жителя села обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с особой жестокостью и повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Поздним вечером 29 января прошлого года мужчина со своей 55-летней сожительницей выпивал у себя дома на улице Косова в селе Климоуцы. Подвыпив, пара начала ссориться. Мужчина с силой толкнул женщину к печи, а затем вылил на неё не менее 9 литров кипятка - горячая вода была в оказавшейся под рукой кастрюле. Женщина получила сильные ожоги, от которых скончалась на месте.

- На предварительном следствии обвиняемый придерживался версии, что женщина сама опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, но в дальнейшем признал свою причастность к смерти сожительницы и выразил раскаяние в содеянном, - уточнили в следственном управлении.

Сейчас дело направлено в суд.