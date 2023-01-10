«Поднять боевой дух!»: амурская семья отправила бойцам СВО гитару

Гитару передали через руководителя городской Ассоциации пожилых людей Сергея Утенбергенова. Фото: народный фронт Амурской области

Народный фронт Амурской области продолжает принимать вещи для отправки военнослужащим в зоне специальной военной операции. Помочь защитникам хотят и трудовые коллективы, и руководители компаний, и отдельные семьи. Некоторые посылки весьма необычны: так, одна из семей решила отправить бойцам гитару.

Музыкальный инструмент хранился дома у одной из благовещенских семей. Но они посчитали, что гитара пригодится бойцам - и передали её руководителю городской Ассоциации пожилых людей Сергею Утенбергенову. Он, в свою очередь, отдал необычную посылку представителям Амурского отделения ОНФ.

- У них две гитары, сын на одной играет. А эту гитару, он сказал, передайте, пожалуйста, нашим ребятам, которые выполняют действия по защите нашей страны.

Специалисты заметили: такой подарок наверняка поднимет боевой дух.

- Поднимать боевой дух ребят очень важно, спасибо за такой подарок! Скоро доставим по назначению! - заявили в Народном фронте.

По информации организаторов сборов, гуманитарный груз отправится к защитникам в ближайшие дни. Помимо посылок от рядовых амурчан перешлют и помощь, собранную сотрудниками управления Росреестра по Амурской области. Она закупили для бойцов тёплую одежду, фонари с батарейками, изоленту и другое.

- Амурчане поделились, что среди их коллег есть те, чьи мужья, сыновья, близкие люди отправились на спецоперацию. И они готовы и дальше помогать воинам-землякам, чтобы те вернулись с победой! - подытожили в Амурском отделении ОНФ.