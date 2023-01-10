«Спешит к возлюбленному»: тигрица Амба вернулась из Китая в Приамурье и готовится встретиться с другим тигром

Так Амба выглядела, когда только прибыла в Приамурье. Фото: Управление по охране животного мира Амурской области

Тигрица Амба, осенью 2022 года ушедшая в Китай, вернулась в Амурскую область. Её следы заметили в Сковородинском районе недалеко от села Джалинда. Подробности рассказал заместитель начальника амурского управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

- Данные GPS-ошейника, надетого на тигрицу, подтвердили, что в Сковородинском районе наследила именно Амба. В настоящее время специалисты отслеживают перемещения хищницы.

По словам Погасиенко, Амба идёт вдоль Амура в сторону Шимановского района. Что интересно, сейчас в этом районе находится самец тигра - они могут встретиться с большой долей вероятности.

Следы тигрицы, обнаруженные накануне в Свободненском районе. Фото: Управление по охране животного мира Амурской области

Напомним, Амбу выпустили в Амурской области летом 2021 года. С тех пор тигрица успела немало попутешествовать. В сентябре 2021 года её заметили в Бурейском районе, затем она вышла к одному из сёл в Архаринском районе. Амба несколько раз попадала в объективы камер на телефонах и успела стать звездой социальных сетей. Правда, ненадолго - вскоре тигрица впервые пересекла в границу и ушла в Китай.

Всего Амба трижды уходила за границу, в последний раз - осенью 2022 года. Теперь она вернулась в Россию, Амурскую область. Вместе с ней на территории Приамурья находятся восемь тигров.