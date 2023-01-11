«Просто набросились»: бездомные собаки напали на мальчика в Свободном

Ребёнок пострадал. Фото: Telegram-канал SVB News

В Свободном Амурской области на ребёнка напали бездомные собаки. Информация об этом появилась в Telegram-канале SVB News.

Как рассказали местные жители, ребёнок шёл на автобусную остановку на улице Почтамтской, когда его завидели животные. Они накинулись на мальчика, порвали ему штаны, даже успели укусить. Инцидент произошёл 9 января в районе 15.00.

Как мальчик отбился от собак, не уточняется - вероятно, помоги прохожие.

Ранее жители Свободного жаловались на засилье в городе бездомных животных. В Сеть выкладывали видео, на котором была запечатлена стая сразу из десяти собак - и мелких, и больших, напоминающих овчарок. Горожане отмечали, что животные не боятся даже машин: чего уж говорить о прохожем и, тем более, ребёнке.

При этом мнения у пользователей Сети разделились. Даже после нападения мальчика многие вступились за собак: по мнению таких комментаторов, беда не в самих животных, а в том, что их не отлавливают. Кроме того, считают свободненцы, проблему порождают нерадивые хозяева домашних собак, которых выпускают на самовыгул, - в результате этого у бездомных собак может появиться потомство, а уличные стаи разрастаются.