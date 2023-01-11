«Навестил мотострелков»: глава Селемджинского района Приамурья прибыл в зону СВО

Глава района поддержал амурских бойцов. Фото: соцсети

Глава Селемджинского района Мухамед Беков уехал в зону специальной военной операции. Информацию об этом подтвердили в администрации района.

В Telegram-канале администрации появилась информация о том, что Мухамед Бекханович навестил амурских мотострелков, служащих в зоне СВО, и поддержал бойцов. Также он обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества и благотворительной помощи мотострелковой бригаде.

Помогают бойцам из Амурской области и общественники. В регионе продолжается проект «Народный фронт. Всё для победы!» По информации организаторов проекта, Амурского отделения ОНФ, вместе с жителями региона активистам удалось собрать уже больше 1 млн рублей на региональном счету. Крупный вклад внесли и участники Ассоциации пожилых людей Благовещенска. Как рассказал председатель организации Сергей Утенбергенов, в ассоциацию входит человек, чей внук участвует в СВО.