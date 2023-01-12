Школьников Тынды из-за 50-градусных морозов отправили на «дистанционку»

Детям такие морозы лучше пересидеть в тепле. Фото: Андрей ЛУЗГИН

В Тынде Амурской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за погодных условий. На севере региона ожидаются сильные морозы - до 50 градусов ниже ноля.

О переводе учащихся на домашнее обучение сообщили в администрации города. Там сослались на официальное письмо Главного управления МЧС по Амурской области - ведомство предупредило о сильных морозах. Предварительно, «дистанционка» будет действовать с 16 по 21 января для всех тындинских школьников: как первоклассников, так и будущих выпускников.

Ранее ГУ МЧС России по Амурской области действительно предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий. Резкое понижение температуры ожидается 13 января, в ночь на 14 января - сильный северный ветер. Также сообщалось, что 15 января в северных районах ночные температуры опустятся до -40…-48 градусов, днём - до -30…-35 градусов.

К морозам в регионе готовятся: например, водителям в Приамурье готовы помочь в 74 пунктах обогрева. Как рассказали в МЧС, на федеральных автодорогах действует 41 стационарный пункт обогрева (11 из них - на базе АЗС), 30 придорожных кафе. Также в области готовы развернуть 32 подвижных и один мобильный пункт обогрева.

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